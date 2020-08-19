РНБО попереджає про активізацію російських хакерів

Російське хакерське угруповування Gamaredon готує масштабну кібератаку на Україну.

За хакерами стоять російські спецслужби, заявили у Раді національної безпеки і оборони України.

Фахівці провели аналіз шкідливих програм і виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури України напередодні Дня Незалежності.

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Під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади. Їх розсилають електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж державної установи.

У разі виявлення таких листів, у РНБО закликають інформувати Національний координаційний центр кібербезпеки. Електронна адреса: report@ncscc.gov.ua.

Хакерські атаки на Україну

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 млн сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS і низки інших кібератак.

Серед таких адрес 45 записів з доменом gov.ua і понад 6,5 тис. з доменом ua. Серед них ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури України.