Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы Украина так и не получила от боевиков полный список на обмен. Он планируется в формате 100 на 100.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Мы передали списки на обмен. Но еще не получили полностью списки с той стороны.

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Накануне Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. В них есть около 100 человек.

Когда боевики передадут свой список, ОБСЕ сможет определиться с проведением обмена. Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил надежду, что на ближайших заседаниях ТКГ, возможно, удастся окончательно согласовать списки.