Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи Україна так і не отримала від бойовиків повний список на обмін. Він планується у форматі 100 на 100.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми передали списки на обмін. Але ще не отримали повністю списки з тієї сторони.

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Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона передала ОБСЄ оновлені списки для взаємного звільнення утримуваних осіб. У них є близько 100 людей.

Коли бойовики передадуть свій список, ОБСЄ зможе визначитися з проведенням обміну. Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловлював сподівання, що на найближчих засіданнях ТКГ, можливо, вдасться остаточно узгодити списки.