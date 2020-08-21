Україна технічно обмежить прибуття паломників на святкування Рош ха-Шана 2020 в Умань на Черкащині.

Про це заявляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Ми зараз не можемо собі дозволити такі ризики, тому будуть введені технічні обмеження і по суті святкування, яким воно було останні роки, не буде, – сказав Аваков.

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Українські дипломати вже провели відповідні консультації з урядами країн, звідки їде найбільше паломників.

– Я думаю, що кожен з віруючих прийме і зрозуміє наші обмеження. У цьому році хресний хід православних церков також був скасований і тому я думаю, що цей баланс в ім’я здоров’я людей повинен бути продовжений, – сказав він.

Рош ха-Шана 2020

На початку серпня Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю закликало Україну не дозволяти у 2020 році паломництво хасидів до Умані.

17 серпня мер Умані Олександр Цебрій пригрозив заблокувати в’їзд для хасидів у місто.

Глава МВС Арсен Аваков 17 серпня заявив, що Кабмін підтримав рішення про обмеження на відвідування хасидами Умані.

18 серпня уряду України та Ізраїлю виступили зі спільною заявою, в якій закликали паломників, які планують взяти участь у святкових заходах, не їхати до Умані.