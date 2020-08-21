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Факты / Украина / Политика

Слуга народа потеряла более 15% рейтинга, но остается лидером симпатий

С начала 2020 года рейтинг партии Слуга народа упал с 45% до меньше 30%, но политсила остается лидером электоральных симпатий украинцев.

Такие данные получили Фонд Демократические инициативы и Центр Разумкова, проведя исследование.

Среди тех украинцев, кто определился и будут голосовать, 22% отдали бы голоса за Оппозиционную платформу — За жизнь, а 16% — за Европейскую Солидарность.

Слуга народа является “партией молодежи”, 6 из 10 ее избирателей — люди младше 40 лет, рассказали в Фонде Демократические инициативы.

С ОПЗЖ картина противоположная, там 7 из 10 избирателей — это люди старше 50 лет. Остальные партии, за исключением Батькивщины, имеют сбалансированный по возрасту электорат.

Также есть различия между партиями в регионе проживания избирателей. У ЕС 85% всех избирателей живут на западе и в центре, а у ОПЗЖ половина избирателей – жители востока и юга.

Читайте: Почему вы за них голосуете? — социальный сервис iViche стартовал исследованием мотивов благосклонности избирателей к современным политикам

За кого киевляне проголосуют на выборах мэра

Социологическая группа Рейтинг провела опрос жителей Киева относительно того, за кого они готовы проголосовать на местных выборах.

Поддержать на выборах нынешнего мэра Виталия Кличко готовы 41,7% киевлян, показало исследование.

Среди тех, кто преодолел бы пятипроцентный барьер, оказался телеведущий и волонтер Сергей Притула, которого готовы поддержать 11,6% опрошенных.

Фото: Слуга народа

Источник: Интерфакс-Украина

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