В Украине запущена онлайн-платформа цифровой демократии.

Новая мультимедийная платформа опросов и изучения общественного мнения iViche.com (Интернет-Вече) запустила свой первый масштабный исследовательский проект. А именно — опрос украинцев, почему они поддерживают ту или иную политическую силу.

Опросов, которые ранжируют политические партии, что выстроились перед забегом по распределению мест в местных органах власти, сегодня хватает. Однако, в отличие от других, платформа iViche поставила цель разобраться не просто с уровнем поддержки, а в сознательных и подсознательных мотивах, которые движут гражданами при выборе той или иной партии.

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Среди объектов исследования — Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность, Батькивщина и даже Партия Шария. Но система iViche дает возможность каждому участнику опроса указать другой объект его политической привязанности. Такую же свободу пользователям платформа дает и при указании причин своего выбора: кроме предложенных ответов участники опроса могут указывать свои варианты, которые также попадают в перечень для голосования.

Варианты ответов, предложенные iViche, сформулированы с определенной долей юмора, предполагая, что и мотивация наших избирателей часто тоже не лишена юмористического основания. К примеру, среди вариантов ответов на вопрос, почему люди голосуют за Слугу народа, есть Жду посадок, по ОПЗЖ — Рабинович прикольный, по ЕС — Хочется еще реформ и Гончаренко — в мэры столицы! Сторонники Батькивщины могут выбрать вариант Красота спасет Мир!, а электорат Партии Шария — Это не партия, а Youtube-канал.

Новый социально-политический сервис iViche проводит исследования по уникальной двухтуровой схеме. В ходе первого этапа — обсуждение — участники могут добавлять свои варианты ответов, менять свое мнение, переголосовывать. Таким образом, по замыслу авторов, собирается максимальное количество сознательных мыслей. В ходе же второго этапа голосования — участники голосуют только за один из набора вариантов, собранных в первом туре.

Платформа требует несложной регистрации, а уже зарегистрированным участникам iViche предоставляется возможность самим создавать опросы на темы, которые кажутся им актуальными и важными. На сегодня это действительно уникальный инструмент цифровой демократии, который, с одной стороны, фиксирует болевые точки общества, с другой — информирует о таких сигналы власть. Ведь после завершения голосований система автоматически рассылает результаты по электронным адресам государственных органов, указывают пользователи при создании опроса.

Напоминаем, недавно Факты ICTV сообщали, что партия ЗА Майбутнє назвала собственный рецепт выхода из кризиса.

Фото: iViche

Джерело: iViche