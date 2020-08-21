Слуга народу втратила більше 15% рейтингу, але залишається лідером симпатій

Від початку 2020 року рейтинг партії Слуга народу впав із 45% до менше 30%, але політсила залишається лідером електоральних симпатій українців.

Такі дані отримали Фонд Демократичні ініціативи та Центр Разумкова, провівши дослідження.

Серед тих українців, хто визначився і будуть голосувати, 22% віддали б голоси за Опозиційну платформу – За життя, а 16% – за Європейську Солідарність.

Слуга народу є “партією молоді”, 6 із 10 її виборців – люди молодші за 40 років, розповіли у Фонді Демократичні ініціативи.

З ОПЗЖ картина протилежна, там 7 із 10 виборців – це люди старші за 50 років. Решта партій, за винятком Батьківщини, мають збалансований за віком електорат.

Також є відмінності між партіями в регіоні проживання виборців. У ЄС 85% усіх виборців живуть на заході та в центрі, а у ОТЗЖ половина виборців – жителі сходу та півдня.

Читайте: Чому ви за них голосуєте? – соціальний сервіс iViche стартував дослідженням мотивів прихильності виборців до сучасних політиків

За кого кияни проголосують на виборах мера

Соціологічна група Рейтинг провела опитування мешканців Києва щодо того, за кого вони готові проголосувати на місцевих виборах.

Підтримати на виборах нинішнього міського голову Віталія Кличка готові 41,7% киян, показало дослідження.

Серед тих, хто подолав би п’ятивідсотковий бар’єр, опинився телеведучий і волонтер Сергій Притула, якого готові підтримати 11,6% опитаних.

Фото: Слуга народу