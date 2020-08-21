В НАБУ заявляют, что увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должны помешать расследованию Национального антикоррупционного бюро.

— Увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не должны помешать расследованию Национального бюро, — заявили в НАБУ.

Читайте: Биография Назара Холодницкого: что известно о прокуроре

В антикоррупционном бюро уточни, что период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных.

— Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самым конструктивным с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП, — отмечается в сообщении.

В НАБУ также выразили надежду, что с увольнением руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генпрокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Отставка Холодницкого

21 августа Назара Холодницкий уволился с должности заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в связи с представлением им соответствующего заявления.

Приказ об увольнении подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.