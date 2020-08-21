У НАБУ заявляють, що звільнення з посади керівника САП Назара Холодницького не має стати на заваді розслідуванням Національного антикорупційного бюро.

– Звільнення з посади керівника САП Назара Холодницького не має стати на заваді розслідуванням Національного бюро, – заявили у НАБУ.

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У антикорупційному бюро уточни, що період п’ятирічної співпраці НАБУ та САП запам’ятався стрімким стартом протидії топ-корупції в Україні, резонансними розслідуваннями і першими судовими вироками з реальною мірою покарання винних.

– Як у будь-якому робочому процесі було різне: конфлікти, дискусії, компроміси і досягнення повної згоди. Зазначимо, що минулі пів року стали чи не найбільш конструктивними з точки зору взаємодії й ефективності роботи НАБУ і САП, – наголошується у повідомленні.

У НАБУ також висловили сподівання, що зі звільненням керівника САП і подальшою необхідністю вирішення окремих робочих питань з Офісом генпрокурора не стане ризиком для функціонування налагодженого антикорупційного механізму.

Відставка Холодницького

21 серпня Назара Холодницького звільнили з посади заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у зв’язку з поданням ним відповідної заяви.

Наказ про звільнення підписала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.