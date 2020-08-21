Украли почти 78 млн грн: экс-чиновникам Киевзеленстроя сообщили о подозрении

Семь человек, в том числе, бывший гендиректор коммунального объединения Киевзеленстрой и его экс-заместитель, подозреваются в хищении почти 78 млн грн местного бюджета столицы.
Как установили сотрудники Национального антикоррупционного бюро, чиновники присвоили средства при закупке специальной техники.
Среди подозреваемых:
- бывший генеральный директор КО Киевзеленстрой (ч.5 ст.191);
- экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО Киевзеленстрой (ч.5 ст.191);
- экс-сотрудник одного из отделов КО Киевзеленстрой (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191);
- доверенное лицо внештатного советника гендиректора Киевзеленстроя (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191);
- бывший внештатный советник генерального директора КО Киевзеленстрой (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);
- частный предприниматель (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).
Двое последних лиц из списка уже задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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Мужчина пытался подкупить председателя Фонда госимущества
9 июля НАБУ сообщило о разоблачении попытки подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.
За назначение на должности руководителей двух государственных предприятий задержанный мужчина предлагал $800 тыс.
Фото: НАБУ