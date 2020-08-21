Украли почти 78 млн грн: экс-чиновникам Киевзеленстроя сообщили о подозрении

Семь человек, в том числе, бывший гендиректор коммунального объединения Киевзеленстрой и его экс-заместитель, подозреваются в хищении почти 78 млн грн местного бюджета столицы.

Как установили сотрудники Национального антикоррупционного бюро, чиновники присвоили средства при закупке специальной техники.

Среди подозреваемых:

бывший генеральный директор КО Киевзеленстрой (ч.5 ст.191);

экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО Киевзеленстрой (ч.5 ст.191);

экс-сотрудник одного из отделов КО Киевзеленстрой (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191);

доверенное лицо внештатного советника гендиректора Киевзеленстроя (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191);

бывший внештатный советник генерального директора КО Киевзеленстрой (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);

частный предприниматель (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Двое последних лиц из списка уже задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Читайте: Холодницкий уволился из САП

Мужчина пытался подкупить председателя Фонда госимущества

9 июля НАБУ сообщило о разоблачении попытки подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За назначение на должности руководителей двух государственных предприятий задержанный мужчина предлагал $800 тыс.

Фото: НАБУ