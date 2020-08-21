PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вкрали майже 78 млн грн: екс-чиновникам Київзеленбуду повідомили про підозру

Семеро осіб, зокрема, колишній гендиректор комунального об’єднання Київзеленбуд і його екс-заступник, підозрюються у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету столиці.

Як встановили працівники Національного антикорупційного бюро, чиновники привласнили кошти під час закупівлі спеціальної техніки.

Серед підозрюваних:

  • колишній генеральний директор КО Київзеленбуд (ч.5 ст.191);
  • екс-заступник генерального директора з комерційних питань КО Київзеленбуд (ч.5 ст.191);
  • екс-працівник одного із відділів КО Київзеленбуд (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191);
  • довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191);
  • колишній позаштатний радник генерального директора КО Київзеленбуд (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);
  • приватний підприємець (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Двох останніх осіб зі списку вже затримали, нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Читайте: Холодницький звільнився з САП

Вкрали майже 78 млн грн: екс-чиновникам Київзеленбуду повідомили про підозру

Чоловік намагався підкупити голову Фонду держмайна

9 липня НАБУ повідомило про викриття спроби підкупу голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

За призначення на посади керівників двох державних підприємств затриманий чоловік пропонував $800 тис.

Фото: НАБУ

Джерело: НАБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка