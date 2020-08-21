Вкрали майже 78 млн грн: екс-чиновникам Київзеленбуду повідомили про підозру

Семеро осіб, зокрема, колишній гендиректор комунального об’єднання Київзеленбуд і його екс-заступник, підозрюються у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету столиці.

Як встановили працівники Національного антикорупційного бюро, чиновники привласнили кошти під час закупівлі спеціальної техніки.

Серед підозрюваних:

колишній генеральний директор КО Київзеленбуд (ч.5 ст.191);

екс-заступник генерального директора з комерційних питань КО Київзеленбуд (ч.5 ст.191);

екс-працівник одного із відділів КО Київзеленбуд (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191);

довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191);

колишній позаштатний радник генерального директора КО Київзеленбуд (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);

приватний підприємець (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209).

Двох останніх осіб зі списку вже затримали, нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Чоловік намагався підкупити голову Фонду держмайна

9 липня НАБУ повідомило про викриття спроби підкупу голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

За призначення на посади керівників двох державних підприємств затриманий чоловік пропонував $800 тис.

Фото: НАБУ