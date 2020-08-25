Полиция закрыла уголовное дело о смерти Тымчука

Смерть депутата Верховной Рады 8 созыва Дмитрия Тымчука (Народный фронт) больше не расследуется полицией Киева.

Уголовное дело, которое расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) УК и не переквалифицировалось, закрыли с пометкой “самоубийство”.

Решение о закрытии дела о смерти Тымчука не отменял ни суд, ни прокуратура.

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Смерть Тымчука

19 июня 2019 года Тымчука нашли мертвым в собственной квартире. Жена нардепа, проходившая как свидетель, рассказала, что ее муж был в депрессии и застрелился у нее на глазах.

Тымчук выстрелил себе в голову.