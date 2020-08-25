PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Полиция закрыла уголовное дело о смерти Тымчука

Смерть депутата Верховной Рады 8 созыва Дмитрия Тымчука (Народный фронт) больше не расследуется полицией Киева.

Уголовное дело, которое расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) УК и не переквалифицировалось, закрыли с пометкой “самоубийство”.

Решение о закрытии дела о смерти Тымчука не отменял ни суд, ни прокуратура.

Читайте: В Киеве попрощались с нардепом Дмитрием Тымчуком

Смерть Тымчука

19 июня 2019 года Тымчука нашли мертвым в собственной квартире. Жена нардепа, проходившая как свидетель, рассказала, что ее муж был в депрессии и застрелился у нее на глазах.

Тымчук выстрелил себе в голову.

Источник: Украинские новости

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка