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Факты / Украина

В Киеве попрощались с нардепом Дмитрием Тымчуком

В Киеве в Доме офицеров прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком.

В Киеве попрощались с нардепом Дмитрием Тымчуком

В Киеве попрощались с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Церемония началась в 10.00.

В Дом офицеров сошлись десятки людей, среди которых глава Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, министр образования Лилия Гриневич, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, лидер Народного фронта Арсений Яценюк и нардеп Антон Геращенко.

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В Киеве попрощались с нардепом Дмитрием Тымчуком / 2 фотографии

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После церемонии прощания тело нардепа для захоронения перевезут в Бердичев Житомирской области. Там Тымчук провел юность и сейчас живут его родители.

Напомним, что Тымчук погиб 19 июня в результате огнестрельного ранением в голову. Среди версий смерти народного депутата рассматривают самоубийство, убийство или неосторожное обращение с оружием. Самоубийство – основная версия прокуратуры.

Источник: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

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