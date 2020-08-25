Поліція закрила кримінальну справу щодо смерті Тимчука

Смерть депутата Верховної Ради 8 скликання Дмитра Тимчука (Народний фронт) більше не розслідується поліцією Києва.

Кримінальну справу, яка розслідувалася за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) ККУ і не перекваліфіковувалася, закрили з позначкою “самогубство”.

Рішення про закриття справи щодо смерті Тимчука не скасував ні суд, ні прокуратура.

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Смерть Тимчука

19 червня 2019 року Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі. Дружина нардепа, яка проходила як свідок, розповіла, що її чоловік був у депресії та застрелився у неї на очах.

Тимчук вистрілив собі у голову.