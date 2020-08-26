Национальный банк Украины признал банк Аркада неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, что Нацбанк был вынужден это сделать в соответствии с законом о банках.

Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

— Причина вывода банка с рынка это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация, — сказал он.

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Коммерческий банк Аркада попал в категорию неплатежеспособных, однако более 90% вкладчиков получат деньги в полном объеме.

Решение о неплатежеспособности принял НБУ из-за уменьшения капитала учреждения меньше допустимой нормы.

Еще в 2019 году банк Аркада использовал здание как залог, когда брал средства в кредит. Его стоимость в то время была более 620 млн грн, что составляло 27% от всех активов банка. Однако учреждение не смогло вовремя выплатить средства, из-за чего здание отошло кредитору.