Національний банк України визнав банк Аркада неплатоспроможним через зменшення капіталу до однієї третини від нормативу.

Голова НБУ Кирило Шевченко, що Нацбанк був вимушений це зробити відповідно до закону про банки.

Проблеми банку не пов’язані з пандемією коронавірусу та зменшенням ділової активності.

– Причина виведення банку з ринку це зменшення нормативу капіталу до менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. В банк введена сьогодні вранці тимчасова адміністрація, – сказав він.

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Комерційний банк Аркада віднесли до категорії неплатоспроможних, однак понад 90% вкладників отримають гроші у повному обсязі.

Рішення про неплатоспроможність ухвалив НБУ через зменшення капіталу установи менше припустимої норми.

Ще у 2019 році банк Аркада використав будівлю як заставу, коли брав кошти у кредит. Її вартість на той час була понад 620 млн грн, що складало 27% від усіх активів банку. Однак установа не змогла вчасно виплатити кошти, через що будівля відійшла кредитору.