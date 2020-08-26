На программу Доступные кредиты 5-7-9% могут выделить еще 9 млрд грн

В рамках программы 5-7-9% доступные кредиты для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года предпринимателям могут выдать ссуды на более 9 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, малые предприниматели получили дешевый ресурс для поддержки собственного дела во время кризиса, поэтому 1 млрд грн уже был выдан на инвестиционные нужды.

— К концу 2020 года ожидаем, что у нас будет и 7, и 9 или более миллиардов гривен, которые выделят для доступных займов украинским предпринимателям, — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что правительство в мае 2020 расширил программу 5-7-9% для малого и среднего бизнеса.

1 февраля 2020 в Украине стартовала принятая правительством программа Доступные кредиты 5-7-9%.

Государство будет предоставлять три возможные ставки в 5%, 7% и 9% по кредитам в зависимости от размера дела предпринимателя и срока существования. Также ставка кредитования дополнительно убдет снижаться на 0,5% на каждого предпринимателя.

5% годовых смогут взять предприниматели, у которых выручка достигает 25 млн грн и есть минимум два рабочих места в течение первого квартала, 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, а 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Источник: Денис Шмыгаль