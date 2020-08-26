На програму Доступні кредити 5-7-9% можуть виділити ще 9 млрд грн

У межах програми 5-7-9% доступні кредити для малого та середнього бізнесу до кінця 2020 року підприємцям можуть видати позики на понад 9 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, малі підприємці отримали дешевий ресурс для підтримки власної справи під час кризи, тому 1 млрд грн вже було видано на інвестиційні потреби.

– До кінця 2020 року очікуємо, що у нас буде і 7, і 9 або більше мільярдів гривень, які виділять для доступних позик українським підприємцям, – повідомив Шмигаль.

Окрім того, прем’єр-міністр нагадав, що уряд у травні 2020 року розширив програму 5-7-9% для малого та середнього бізнесу.

1 лютого 2020 року в Україні стартувала ухвалена урядом програма Доступні кредити 5-7-9%.

Держава надаватиме три можливі ставки у 5%, 7% та 9% за кредитами залежно від розміру справи підприємця та терміну існування. Також ставка кредитування додатково знижуватиметься на 0,5% на кожного підприємця.

5% річних зможуть взяти підприємці, у яких виручка сягає до 25 млн грн і є мінімум два робочих місця протягом першого кварталу, 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, а 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Джерело: Денис Шмигаль