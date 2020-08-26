Заборони немає: аеропорт Бориспіль пропустив в Україну 50 хасидів

Групу з 50 хасидів, які прибули 25 серпня до аеропорту Бориспіль із Тель-Авіва, декілька годин не хотіли впускати України.

Конфлікт виник під час проходження паспортного контролю: метою їхньої поїздки було святкування єврейського нового року Рош га-Шана в Умані.

Серед прибулих також були жінки та діти.

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На запит юриста фонду імені Рабі Нахмана Ірини Рибницької МЗС та ДПСУ підтвердили, що заборони на в’їзд до України громадян Ізраїлю немає.

Вранці 26 серпня стало відомо, що групу хасидів все ж пропустили до України.

Обмеження паломництва хасидів до Умані

Рішення про суттєве обмеження паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана 2020 ухвалили на нараді Офісу президента 25 серпня.

Зазначається, що таким було безпосереднє прохання уряду Ізраїля.

Згідно зі статистикою країни, кожен третій пацієнт з Covid-19 – представник ортодоксального іудаїзму (хасид).

Джерело: Главком

Фото: Главком