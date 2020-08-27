Убийство Шеремета: с подозреваемой Кузьменко сняли электронный браслет

С подозреваемой в убийстве Шеремета детского хирурга Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.

Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева во время подготовительного заседания.

Читайте: Дело подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных

Адвокат подозреваемой Тарас Беспалый подтвердил выполнение этого постановления.

— Друзья, совсем забыл сказать: сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля, — сообщил адвокат.

25 августа Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемого в убийстве Шеремета Кузьменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября 2020 года.

Кроме этого, она должна была прибывать в суд при первой необходимости.

Убийство Шеремета

По делу об убийстве Шеремета в декабря 2019 года полиция задержала нескольких подозреваемых, среди которых была волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко.

В августе подозреваемую Кузьменко отпустили под круглосуточный арест. Тогда защита обратил внимание суда, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Юлия Кузьменко пробыла в СИЗО семь месяцев.

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло в июле 2016 года. Его автомобиль взорвался с ним внутри на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.