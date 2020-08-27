Вбивство Шеремета: з підозрюваної Кузьменко зняли електронний браслет

З підозрюваної у вбивстві Шеремета дитячого хірурга Юлії Кузьменко зняли електронний браслет.

Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва під час підготовчого засідання.

Читайте: Справу підозрюваних у вбивстві Шеремета розглядатиме суд присяжних

Адвокат підозрюваної Тарас Безпалий підтвердив виконання цієї ухвали.

– Друзі, зовсім забув сказати: сьогодні представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю, – повідомив адвокат.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня 2020 року.

Окрім цього, вона повинна була прибувати до суду за першої потреби.

Вбивство Шеремета

У справі щодо вбивства Шеремета у грудні 2019 року поліція затримала кількох підозрюваних, серед яких волонтер і дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко.

У серпні підозрювану Кузьменко відпустили під цілодобовий арешт. Тоді захист звернув увагу суду, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Юлія Кузьменко пробула в СІЗО сім місяців.

Саме вбивство журналіста Павла Шеремета сталося у липні 2016 року. Його авто вибухнуло з ним усередині на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.