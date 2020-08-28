Мэр Умани Александр Цебрий попросил разрешить установить на въезде в город контрольно-пропускные пункты, чтобы контролировать хасидов, прибывающих на празднование Рош ха-Шана.

Крм того, он хотел бы тестировать на коронавирус тех хасидов, которые успели прибыть в Умань до введения запрета иностранцам на въезд. По его мнению, это должна делать соответствующая комиссия.

— Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение, с тем, чтобы нам вернули возможность устанавливать КПП. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена ​​такая возможность — усиливать или ослаблять карантинные меры, — сообщил Александр Цебрий.

Читайте: Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла дело

Также Александр Цебрий осудил конфликт, который возник вчера вечером между паломниками и местными жителями. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы в дальнейшем не допустить таких ситуаций.

Конфликт между хасидами и жителями Умани возник в ночь на 28 августа. Паломников не пускали к месту захоронения цадика Нахмана, просили полицию прогнать их и скандировали Идите отсюда.