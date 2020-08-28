Мер Умані Олександр Цебрій попросив дозволити встановити на в’їзді в місто контрольно-пропускні пункти, щоб контролювати хасидів, які прибувають на святкування Рош ха-Шана.

Крм того, він хотів би тестувати на коронавірус тих хасидів, які встигли прибути до Умані до запровадження заборони іноземцям на в’їзд. На його думку, це повинна робити відповідна комісія.

– Ми звернулися до центральної влади, депутати підписали відповідне звернення, з тим, щоб нам повернули можливість встановлювати КПП. Я взагалі виступав за те, щоб органам місцевого самоврядування було надано таку можливість – посилювати або послаблювати карантинні заходи, – повідомив Олександр Цебрій.

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Також Олександр Цебрій засудив конфлікт, який виник минулого вечора між паломниками і місцевими мешканцями. Він запевнив, що зробить все можливе, щоб надалі не допустити таких ситуацій.

Конфлікт між хасидами і жителями Умані виник у ніч на 28 серпня. Паломників не пускали до місця поховання цадика Нахмана, просили поліцію прогнати їх і скандували Йдіт звідси.