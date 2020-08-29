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Факты / Украина / Общество

Крым переходит в режим экономии воды

В Симферополе и еще в 39 населенных пунктах ввели режим экономии воды.

В так называемом министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма из резервного фонда выделили 200 млн рублей (около $ 2,7 млн. — Ред.) На сокращение потерь воды в распределительной сети.

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— Указанные бюджетные деньги планируют направить на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров в сутки, — заявили оккупанты.

Отмечается, что оккупационное ведомство до 25 декабря должно отчитаться об использовании этих средств.

Днепровская вода Крым

Украина не планирует восстанавливать подачу днепровской воды в Крым к освобождению полуострова от оккупантов.

Ответственность за то, что происходит в Крыму — лежит на оккупантам. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами.

Источник: Крым. Реалии

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