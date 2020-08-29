Крим переходить у режим економії води

У Сімферополі та ще у 39 населених пунктах ввели режим економії води.

У так званому міністерству житлово-комунального господарства Криму з резервного фонду виділили 200 млн рублів (близько $2,7 млн. – Ред.) на скорочення втрат води в розподільній мережі.

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– Зазначені бюджетні асигнування планують направити на непередбачені витрати для проведення заходів, спрямованих на скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тис. кубометрів на добу, – заявили окупанти.

Зазначається, що окупаційне відомство до 25 грудня має відзвітувати про використання цих коштів.

Дніпровська вода у Крим

Україна не планує відновлювати подачу дніпровської води у Крим до звільнення півострова від окупантів.

Відповідальність за те, що відбувається в Криму – лежить на окупантах. Відповідно, Росія повинна забезпечити цивільне населення усіма потрібними ресурсами.