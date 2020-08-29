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Факти / Україна / Суспільство

Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. Зеленський про обмін полонених

У списки на обмін полоненими з терористами на Донбасі включають військових та цивільних.

У переговорників немає окремих списків, заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти.

– Ми дійсно подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових — ні. Такого немає. Це неправда. Повірте, – сказав Зеленський.

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Україна працює над тим, щоб якомога швидше звільнити людей, котрих незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Криму та у Росії.

– Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому випадку, – додав Зеленський.

Обмін полоненими

Україна так і не отримала від бойовиків повний список на обмін під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи. Він планується у форматі 100 на 100.

Коли бойовики передадуть свій список, ОБСЄ зможе визначитися з проведенням обміну.

Джерело: Офіс президента

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