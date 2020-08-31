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Факти / Україна / Політика

Ситник залишається директором НАБУ, бюро працює в штатному режимі

Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро доки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства.

Тому наразі інституція працює в штатному режимі.

– Факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду Артема Ситника не припиняє повноважень директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення, – пояснили у відомстві.

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Крім того, в бюро нагадали, що, відповідно до законодавства, повноваження директора НАБУ припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю.

Його не можна звільнити, а указ президента про призначення не можна скасувати, крім зазначених підстав, з-поміж яких відсутня визнання указу президента України неконституційним.

КСУ визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ 28 серпня. Згідно з поясненням суду, призначивши директора НАБУ, глава держави вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади.

Джерело: НАБУ

Фото: НАБУ

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