Украинцы тратят в 8 раз больше времени на соцсети, чем на бег — эксперимент

Современные украинцы гораздо больше времени тратят на социальные сети, чем занимаются ходьбой или активным бегом. Об этом свидетельствуют результаты социального эксперимента, проведенного в мае Новой почтой совместно с Socis. В опросе приняли участие 70 респондентов из 10 областей Украины.

В ходе эксперимента они контролировали свое время, которое было потрачено в течение каждого дня на пользование социальными сетями, бег и пешие прогулки.

Оказалось, что на социальные сети уходило на треть больше времени, чем на ходьбу и в восемь раз больше, чем на пробежки. В частности, в среднем на просмотр социальных сетей опрашиваемые тратили 139 минут в день, на ходьбу — 105 минут и всего 17 минут на бег. Интересно, что данные различаются в зависимости от региона: больше бегунов среди жителей юга Украины (45 минут в день), в то время как жители Западной Украины тратят на бег всего две минуты в день.

Кроме того, эксперимент показал, что женщины в целом больше времени проводят в соцсетях, чем мужчины (150 мин/день против 126 мин/день), но интересно, что и бегают больше — 19 мин/день против 15 мин/день. Интересные данные наблюдаются и в возрастном разрезе — респонденты в возрасте от 18 до 35 лет больше времени проводили в соцсетях (в среднем 143 минуты/день), в то время, как люди старше 51 года в среднем больше ходили (110 минут/день).

— Результаты проведенного нами социального эксперимента не радуют, но есть и хорошая сторона: как амбассадоры бега и здорового образа жизни мы понимаем, что у нас еще много работы в этом направлении. Поэтому рады объявить о старте осеннего сезона, который обещает быть не менее жарким и драйвовым, чем весенний. Ведь он пройдет в совершенно новом уникальном формате JustRun, сочетающем онлайн-забег и офлайн-эмоции, — комментирует Инна Поперешнюк, сооснователь Новой почты, посол NewRun.

Организаторы учли все карантинные нормы и рекомендации во время пандемии Covid-19. Как и во время весеннего сезона, результаты забегов будут фиксироваться с помощью приложения Strava, все локации создаются со строгим соблюдением правил безопасности, а при выполнении забегов ни в коем случае не будет допускаться скопления людей.

В день проведения забега каждый участник сможет выбрать для себя два варианта:

Пробежать дистанцию в любом удобном месте и в любое время. В таком случае участники получают свои медали по почте. Прийти на специально оборудованную в городе проведения забега локацию с фотозоной, настоящим стартом, пробежать дистанцию и на финише получить желанную медаль. Локации будут работать в день забега с 7 до 16 часов и кроме самого города, где будет проводиться забег, будут открыты еще в двух городах Украины.

— Мы искали такой формат, который даст бегунам больше возможностей — безопасность с одной стороны и полную палитру эмоций, от мандража на старте до стертых кроссовок на финише. Именно так родилась идея формата. В городах, где состоятся полумарафоны, мы разработали рекомендованные маршруты, где бегунов будет ждать стартовый залп в начале, возгласы группы поддержки на дистанции, радость пересечения финиша и много других сюрпризов, — комментирует Максим Кривенко, соучредитель NewRun и марафонец.

В проведении забегов формата JustRun, как и в онлайн-формате, примут участие только индивидуальные дистанции — 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. Эстафеты 42 км и 21 км будут расформированы в индивидуальные дистанции 5 км, 10 км и 21 км (индивидуальную дистанцию каждый участник команды может выбирать самостоятельно). Забег Командная пятерка будет переведен в статус индивидуальных 5 км.

Осенний сезон стартовал 30 августа в Харькове, где состоялся Новая почта марафон освобождения. Он также дополнительно стартует в двух городах — Полтаве и Киеве. Кроме того, в течение осени забеги состоятся еще в шести городах:

6 сентября — Полтава (+ Киев, Одесса);

13 сентября — Чернигов (+ Полтава, Киев);

27 сентября — Житомир (+ Полтава, Киев);

4 октября — Винница (+ Полтава, Киев);

18 октября — Львов (марафон) (+ Полтава, Киев);

1 ноября — Николаев (+ Полтава, Одесса).

Зарегистрироваться на забеги все желающие могут здесь: https://newrun.com.ua/.

Новая почта марафон и Новая почта полумарафон — беговые соревнования, которые проводит Новая почта вместе с NewRun. Их миссия — популяризировать здоровый образ жизни и развивать беговую культуру. Ежегодно проект расширяет географию и привлекает к участию бегунов не только из Украины, но и из-за рубежа.

Читайте: Музыка для бега — лучшая подборка

Группа Новая почта предоставляет клиентам — как бизнесу, так и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе Новая почта, НП Логистик, Пост Финанс и Новая почта Глобал.

Новая почта — лидер логистического рынка, который обеспечивает легкую доставку каждому клиенту — в отделение, почтоматы, по адресу и позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес в Украине и за рубежом. Сеть компании насчитывает более 6,3 тыс. отделений, а количество отправлений только за 2019 год превысило 212 млн.

НП Логистик — компания, предоставляющая услуги фулфилмента: хранение товара на складах, комплектацию и отправку заказов получателю. Пост Финанс — небанковское финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами.

Новая почта Глобал развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по экспресс-доставке также и за рубежом. Группа Новая почта работает с соблюдением всех норм украинского законодательства. За 2019 год компания перечислила в бюджет страны более 4 млрд грн налогов и сборов.

К слову, Новая почта Глобал запускает регулярные рейсы по доставке в США и Китай, об этом сообщили в пресс-службе компании.