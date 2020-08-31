Українці витрачають у 8 разів більше часу на соцмережі, ніж на біг – експеримент

Сучасні українці значно більше часу витрачають на соціальні мережі, ніж займаються ходьбою чи активним бігом. Про це свідчать результати соціального експерименту, проведеного у травні Новою поштою спільно з Socis. В опитуванні взяли участь 70 респондентів з 10 областей України. У ході експерименту вони контролювали свій час, який було витрачено протягом кожного дня на користування соціальними мережами, біг та піші прогулянки.

Виявилося, що на соціальні мережі йшло на третину більше часу, ніж на ходьбу та у вісім разів більше, ніж на пробіжки. Зокрема, в середньому на перегляд соціальних мереж опитувані витрачали 139 хвилин на день, на ходьбу — 105 хвилин і всього 17 хвилин на біг. Цікаво, що дані різняться в залежності від регіону: найбільше бігунів серед жителів півдня України (45 хвилин на день), водночас жителі Західної України витрачають на біг всього дві хвилини на день.

Крім того, експеримент показав, що жінки загалом більше часу проводять у соцмережах, ніж чоловіки (150 хв/день проти 126 хв/день), але цікаво, що й бігають більше — 19 хв/день проти 15 хв/день. Цікаві дані спостерігаються у віковому розрізі — респонденти віком від 18 до 35 років найбільше часу проводили у соцмережах (у середньому 143 хвилини), тоді як люди старше 51 року в середньому більше ходили (110 хвилин).

– Результати проведеного нами соціального експерименту не тішать, але є й гарна сторона: як амбасадори бігу та здорового способу життя ми розуміємо, що в нас ще багато роботи в цьому напрямі. Тому раді оголосити про старт осіннього сезону, який обіцяє бути не менш гарячим і драйвовим, ніж весняний. Адже він пройде в абсолютно новому унікальному форматі JustRun, що поєднує онлайн-забіг та офлайн-емоції, — коментує Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти, посол NewRun.

Організатори врахували всі карантинні норми та рекомендації під час пандемії Covid-19. Як і під час весняного сезону, результати забігів фіксуватимуться за допомогою додатку Strava, всі локації створюються з суворим дотриманням правил безпеки, а під час забігів в жодному разі не допускатиметься скупчення людей.

У день проведення забігу кожен учасник зможе обрати для себе два варіанти:

Пробігти дистанцію в будь-якому зручному місці та в будь-який час. У такому випадку учасники отримують свої медалі поштою. Прийти на спеціально обладнану в місті проведення забігу локацію з фотозоною, справжнім стартом, пробігти дистанцію і на фініші отримати омріяну медаль. Локації будуть працювати в день забігу з 7 до 16 години і крім самого міста, де проводитиметься забіг, будуть відкриті ще у двох містах України.

– Ми шукали такий формат, який дасть бігунам найбільше можливостей — безпеку з одного боку та повну палітру емоцій, від мандражу на старті до стертих кросівок на фініші. Саме так народилася ідея формату. У містах, де відбудуться напівмарафони, ми розробили рекомендовані маршрути, де на бігунів чекатиме стартовий залп на початку, вигуки групи підтримки на дистанції, радість перетину фінішу та багато інших сюрпризів, — коментує Максим Кривенко, співзасновник NewRun та марафонець.

У проведенні забігів формату JustRun, як і в онлайн-форматі, братимуть участь лише індивідуальні дистанції – 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. Естафети 42 км та 21 км будуть розформовані в індивідуальні дистанції 5 км, 10 км та 21 км (індивідуальну дистанцію обиратиме кожен учасник команди самостійно). Забіг Командна п’ятірка буде переведений у статус індивідуальних 5 км.

Осінній сезон стартував 30 серпня у Харкові, де відбувся Нова пошта марафон визволення. Він також додатково стартує в двох містах — Полтаві та Києві. Крім того, протягом осені забіги відбудуться ще у шести містах:

6 вересня — Полтава (+Київ, Одеса);

13 вересня — Чернігів (+Полтава, Київ);

27 вересня — Житомир (+Полтава, Київ);

4 жовтня — Вінниця (+Полтава, Київ);

18 жовтня — Львів (марафон) (+Полтава, Київ);

1 листопада — Миколаїв (+Полтава, Одеса).

Зареєструватися на забіги всі охочі можуть тут: https://newrun.com.ua/.

Нова пошта марафон і Нова пошта напівмарафон — бігові змагання, які проводить Нова пошта разом із NewRun. Їхня місія — популяризувати здоровий спосіб життя і розвивати бігову культуру. Щороку проект розширює географію та залучає до участі бігунів не лише з України, але й з-за кордону.

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Група Нова пошта надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам повний спектр логістичних та пов’язаних з ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема Нова пошта, НП Логістик, Пост Фінанс і Нова пошта Глобал.

Нова пошта – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту – до відділення, почтомату, за адресою – і дозволяє тисячам підприємців створювати та розвивати бізнес в Україні та за кордоном. Мережа компанії налічує понад 6,3 тис. відділень, а кількість відправлень лише за 2019 рік перевищила 212 млн.

НП Логістик – компанія, що надає послуги фулфілмента: зберігання товару на складах, комплектацію і відправлення замовлень одержувачу. Пост Фінанс – небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

Нова пошта Глобал розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки також і за кордоном. Група Нова пошта працює з дотриманням всіх норм українського законодавства. За 2019 рік компанія перерахувала до бюджету країни понад 4 млрд грн податків і зборів.

До слова, Нова пошта Глобал запускає регулярні рейси з доставки до США і Китаю, про це повідомили у прес-службі компанії.