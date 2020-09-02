В Украине появятся прямые авиарейсы в Исландию и Сингапур

Кабмин одобрил подписание соглашений о воздушном сообщении с Исландией и Сингапуром.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— 2 сентября правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочило председателя Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны.

Министр добавил, что работа по расширению списка стран-партнеров в этой области продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

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Отмечается, что в документах определен порядок регулирования международных авиаперелетов, положение о авиационной безопасности, взаимное признание удостоверений членов экипажей самолетов.

Кроме этого, соглашение с правительством Исландии позволит регулировать процедуру инспектирования авиапредприятий на соответствие стандартам Международной организации гражданской авиации.

Авиасообщение в мире происходит согласно нормам Конвенции о международной гражданской авиации, принятой еще в 1944 году.

Украина является членом Конвенции, начиная с 1992 года.

Рейсы МАУ в Европу в сентябре

19 августа авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила об отмене некоторых рейсов в Европу в связи с карантинными ограничениями.

В частности, речь идет о рейсах в Стокгольм, Вену, Цюрих, Неаполь, Франкфурт, Варшаву, Хельсинки и других.

Уже со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы Харьков-Тель-Авив-Киев и Днепр-Тель-Авив-Киев.