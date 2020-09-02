В Україні з’являться прямі авіарейси до Ісландії та Сінгапуру

Кабмін схвалив підписання угод про повітряне сполучення з Ісландією та Сінгапуром.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– 2 вересня уряд схвалив проекти цих угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони.

Міністр додав, що робота з розширення списку країн-партнерів у цій галузі продовжується, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Зазначається, що в документах визначено порядок регулювання міжнародних авіаперельотів, положення щодо авіаційної безпеки, взаємне визнання посвідчень членів екіпажів літаків.

Окрім цього, угода з урядом Ісландії регулюватиме процедуру інспектування авіапідприємств на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Авіасполучення у світі відбувається згідно з нормами Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, ухвалену ще у 1944 році.

Україна є членом Конвенції, починаючи з 1992 року.

Рейси МАУ до Європи у вересні

19 серпня авіакомпанія Міжнародні авіалінії України повідомила про скасування деяких рейсів до Європи у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Зокрема, йдеться про рейси до Стокгольма, Відня, Цюріха, Неаполя, Франкфурта, Варшави, Гельсінкі та інші.

Вже з другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси Харків-Тель-Авів-Київ та Дніпро-Тель-Авів-Київ.