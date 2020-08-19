Авиакомпания Международные авиалинии Украины отменяет часть рейсов осенней полетной программы из-за карантинных ограничений.
В то же время авиаперевозчик продолжит летать в те страны, которые не вводили ограничений, сообщили в МАУ.
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На сентябрь компания отменяет рейсы до:
- Венеции;
- Стокгольма;
- Копенгагена;
- Хельсинки;
- Неаполя;
- Цюриха;
- Будапешта;
- Тбилиси;
- Ларнаки;
- Франкфурта;
- Вены;
- Варшавы.
Международные рейсы будут осуществляться за следующим направлениям:
- Киев — Амстердам — Киев;
- Киев — Лондон — Киев;
- Киев — Париж — Киев;
- Киев — Ницца — Киев;
- Киев — Милан — Киев;
- Киев — Дубай — Киев;
- Киев — Каир — Киев;
- Киев — Мюнхен — Киев;
- Киев — Баку — Киев;
- Киев — Стамбул — Киев;
- Одесса — Стамбул — Одесса,
- Киев — Тель-Авив — Киев;
- Одесса — Тель-Авив — Одесса,
- Киев — Ереван — Киев;
- Киев — Мадрид — Киев.
Внутренние рейсы МАУ останутся за направлениям Львов, Херсон и Одесса.
Со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы из Харькова в Тель-Авив, Киев, и с Днепра до столиц Украины и Израиля.
SkyUp показал зимнюю программу полетов
Авиакомпания SkyUp показала предварительный график маршрутов на зиму.
Из Киева самолеты отправятся в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Китай, Сербию, Швецию, Словакию, Италию, Францию и Чехию.
С Львова запланированы рейсы в ОАЭ, Италию, Израиль, Францию и Чехию.
Из Харькова запланированные рейсы во Францию и ОАЭ.
Источник: МАУ