Авиакомпания Международные авиалинии Украины отменяет часть рейсов осенней полетной программы из-за карантинных ограничений.

В то же время авиаперевозчик продолжит летать в те страны, которые не вводили ограничений, сообщили в МАУ.

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На сентябрь компания отменяет рейсы до:

Венеции;

Стокгольма;

Копенгагена;

Хельсинки;

Неаполя;

Цюриха;

Будапешта;

Тбилиси;

Ларнаки;

Франкфурта;

Вены;

Варшавы.

Международные рейсы будут осуществляться за следующим направлениям:

Киев — Амстердам — ​​Киев;

Киев — Лондон — Киев;

Киев — Париж — Киев;

Киев — Ницца — Киев;

Киев — Милан — Киев;

Киев — Дубай — Киев;

Киев — Каир — Киев;

Киев — Мюнхен — Киев;

Киев — Баку — Киев;

Киев — Стамбул — Киев;

Одесса — Стамбул — Одесса,

Киев — Тель-Авив — Киев;

Одесса — Тель-Авив — Одесса,

Киев — Ереван — Киев;

Киев — Мадрид — Киев.

Внутренние рейсы МАУ останутся за направлениям Львов, Херсон и Одесса.

Со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы из Харькова в Тель-Авив, Киев, и с Днепра до столиц Украины и Израиля.

SkyUp показал зимнюю программу полетов

Авиакомпания SkyUp показала предварительный график маршрутов на зиму.

Из Киева самолеты отправятся в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Китай, Сербию, Швецию, Словакию, Италию, Францию ​​и Чехию.

С Львова запланированы рейсы в ОАЭ, Италию, Израиль, Францию и Чехию.

Из Харькова запланированные рейсы во Францию ​​и ОАЭ.

Источник: МАУ