PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

МАУ отменяет часть рейсов в Европу

Авиакомпания Международные авиалинии Украины отменяет часть рейсов осенней полетной программы из-за карантинных ограничений.

В то же время авиаперевозчик продолжит летать в те страны, которые не вводили ограничений, сообщили в МАУ.

Читайте: Медицинский режим и безопасный чартер: президент МАУ об авиаперевозках во время карантина

На сентябрь компания отменяет рейсы до:

  • Венеции;
  • Стокгольма;
  • Копенгагена;
  • Хельсинки;
  • Неаполя;
  • Цюриха;
  • Будапешта;
  • Тбилиси;
  • Ларнаки;
  • Франкфурта;
  • Вены;
  • Варшавы.

Международные рейсы будут осуществляться за следующим направлениям:

  • Киев — Амстердам — ​​Киев;
  • Киев — Лондон — Киев;
  • Киев — Париж — Киев;
  • Киев — Ницца — Киев;
  • Киев — Милан — Киев;
  • Киев — Дубай — Киев;
  • Киев — Каир — Киев;
  • Киев — Мюнхен — Киев;
  • Киев — Баку — Киев;
  • Киев — Стамбул — Киев;
  • Одесса — Стамбул — Одесса,
  • Киев — Тель-Авив — Киев;
  • Одесса — Тель-Авив — Одесса,
  • Киев — Ереван — Киев;
  • Киев — Мадрид — Киев.

Внутренние рейсы МАУ останутся за направлениям Львов, Херсон и Одесса.

Со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы из Харькова в Тель-Авив, Киев, и с Днепра до столиц Украины и Израиля.

SkyUp показал зимнюю программу полетов

Авиакомпания SkyUp показала предварительный график маршрутов на зиму.

Из Киева самолеты отправятся в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Китай, Сербию, Швецию, Словакию, Италию, Францию ​​и Чехию.

С Львова запланированы рейсы в ОАЭ, Италию, Израиль, Францию и Чехию.

Из Харькова запланированные рейсы во Францию ​​и ОАЭ.

Источник: МАУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка