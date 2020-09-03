На Виноградаре пропал свет — причина

В Киеве на Виноградаре пропал свет. На подстанции Приорская аварийно отключился трансформатор.

Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре.

В КГГА отметили, что из-за этого возможно также низкое давление в водопроводной сети.

— Специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света — 30-40 минут, — добавили в КГГА.

Также работают службы Киевводоканала, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий.

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В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.

В ТРЦ Ретровиль также пропал свет, люди спускаются по эскалаторам пешком.

Это уже не первый за последнее мест, когда в Киеве пропал свет.

Так, в конце августа в нескольких домах на улицах Паньковской и Саксаганского вечером пропал свет.

В компании ДТЭК Киевские электросети объяснили, что это произошло из-за аварийного отключения оборудования.