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Факти / Україна

На Виноградарі зникло світло – причина

У Києві на Виноградарі зникло світло. На підстанції Пріорська аварійно відключився трансформатор.

Без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі.

У КМДА зазначили, що через це можливий також низький тиск у водопровідній мережі.

– Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла – 30-40 хвилин, – додали в КМДА.

Також працюють служби Київводоканалу, аби оперативно нормалізувати водопостачання будівель.

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У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

У ТРЦ Ретровіль також зникло світло, люди спускаються ескалаторами пішки.

Це вже не вперше за останній місць, коли у Києві зникло світло.

Так наприкінці серпня у декількох будинках на вулицях Паньківській та Саксаганського ввечері зникло світло.

У компанії ДТЕК Київські електромережі пояснили, що це сталося через аварiйне відключення обладнання.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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