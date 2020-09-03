Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Об этом стало известно во время селекторного совещания с президентом.

— Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом, — отметил Владимир Зеленский.

Кроме этого на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил об обеспечении школьников средствами индивидуальной защиты.

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По его словам, все действуют по алгоритму правительства и учреждения имеют все необходимое.

Также Шмыгаль добавил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания среди детей.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 3 сентября показывают нам о 128 228 больных, за сутки обнаружили еще 2 430 случаев.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Ивано-Франковской (163) областях и Киеве (280).