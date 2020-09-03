Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Про це стало відомо під час селекторної наради з президентом.

– Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходи і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом, – наголосив Володимир Зеленський.

Окрім цього на нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про забезпечення школярів засобами індивідуального захисту.

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За його словами, все діє за алгоритмом уряду і заклади мають усе необхідне.

Також Шмигаль додав, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 3 вересня свідчить про 128 228 хворих, за добу виявили ще 2 430 випадків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).