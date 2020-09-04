Кроме проблем, есть возможности: Шмыгаль о бизнесе во время пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме МСП. Перезагрузка 2020, организованном Киевским международным экономическим форумом, рассказал о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине.

Премьер уверен, что, несмотря на кризис, для украинских предпринимателей открываются большие возможности.

— Кризис, который накрыл мир вместе с пандемией, безусловно коснулся и нас. Но, кроме массы проблем, есть и возможности — и бизнес первым их видит, — сказал политик.

Он отметил, что сегодня мы должны научиться жить вместе с Covid-19 и заниматься бизнесом, и заверил, что в Украине не будет нового локдауна. Вместо локдауна продолжит действовать адаптивный карантин.

Денис Шмыгаль задал несколько перспективных направлений для развития отечественного бизнеса.

— Украина в перечне стран, где могут производиться вакцины от коронавируса, мы имеем соответствующие предприятия. Мы также имеем большие преимущества в сельском хозяйстве и возможности для переработки сельскохозяйственного сырья и значительный потенциал для развития инфраструктуры, что дает нам возможность для развития экономики. В следующем году мы расширим программу Большая стройка, возьмемся за мосты. Будем развивать оборонную промышленность, авиационную отрасль, — отметил премьер.

Уже сейчас для отечественных предпринимателей действуют государственные программы поддержки.

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Для МСБ уже сейчас появились возможности для кредитования, для физлиц доступна ипотека под 9,9%, а учетная ставка Нацбанка уже снизилась с 11% до 6%.

— Целью правительства является кредитование в гривне под 7-8%. Мы четко видим, что бизнесу можем дать доступные кредитные ресурсы. Недавно был принят закон, согласно которого государство уже в следующем году сможет гарантировать до 80% тела кредита, что позволит малым и средним предприятиям легче получать финансирование, — поделился Шмыгаль.

Он также отметил и те инновационные проекты, которые сегодня реализуются в Украине. Одним из самых амбициозных и перспективных из них Премьер-министр считает цифровую бизнес-страну Дия.Сити.

Он также добавил, что Правительство будет способствовать дерегуляции бизнеса и работает над упрощением налогового законодательства.

Бизнес во время пандемии

Пандемия коронавируса в мире не сбавляет обороты, страны готовятся ко второй волне заболеваемости осенью, а бизнес все больше уходит в онлайн.

Согласно прогнозам, в ближайшее время в Украине суточный показатель инфицирования Covid-19 может достичь 3 тыс. больных.

Что ждет бизнес и туризм на пике коронакризиса, читайте в материале Факты ICTV.