Окрім проблем, є можливості: Шмигаль про бізнес під час пандемії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі МСП. Перезавантаження 2020, який організований Київським міжнародним економічним форумом, розповів про плани уряду щодо підтримки бізнесу та розвитку підприємництва в Україні.

Прем’єр впевнений, що, попри кризу, для українських підприємців відкриваються великі можливості.

– Криза, яка накрила світ разом з пандемією, безумовно торкнулася і нас. Але окрім маси проблем, є і можливості – і бізнес першим їх бачить, – зазначив політик.

Він відзначив, що сьогодні ми маємо навчитися жити разом з Covid-19 та робити бізнес, і запевнив, що в Україні не буде нового локдауну. Натомість продовжить діяти адаптивний карантин.

Денис Шмигаль задав кілька перспективних напрямів для розвитку вітчизняного бізнесу.

– Україна у перелiку країн, де можуть вироблятися вакцини від коронавiрусу, ми маємо відповідні підприємства. Ми також маємо великі переваги у сільському господарстві та можливості для переробки сільськогосподарської сировини і значний потенціал для розвитку інфраструктури, що дає нам змогу для розвитку економіки. Наступного року ми розширимо програму Велике будівництво, візьмемося за мости. Розвиватимемо оборонну промисловість, авіаційну галузь, – зазначив прем’єр.

Вже зараз для вітчизняних підприємців діють державні програми підтримки. Для МСБ вже зараз з’явилися можливості для кредитування, для фiзосiб доступна іпотека під 9,9%, а облікова ставка Нацбанку вже знизилася з 11% до 6%.

– Метою уряду є кредитування у гривні під 7-8%. Ми чітко бачимо, що бізнесу можемо дати доступні кредитні ресурси. Нещодавно було прийнято закон, за яким держава вже в наступному році зможе гарантувати до 80% тiла кредита, що дозволить малим та середнім підприємствам легше отримувати фінансування, – поділився Шмигаль.

Він також відзначив і ті інноваційні проєкти, котрі сьогодні втілюються в Україні. Одним з найамбітніших та перспективних з них Прем’єр вважає цифрову бізнес-країну Дія.Сіті.

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Він також додав, що Уряд сприятиме дерегуляції бізнесу та працює над спрощенням податкового законодавства.

– Нам треба зробити одразу кілька кроків вперед, і Дія.Сіті – це один з проривних проєктів, що дасть бізнесу нові можливості. Україна може пишатися своїми досягненнями, – підкреслив Шмигаль.

Бізнес у пандемію

Пандемія коронавірусу в світі не збавляє обертів, країни готуються до другої хвилі захворюваності восени, а бізнес продовжує інтегруватися в онлайн.

Згідно з прогнозами, найближчим часом в Україні добовий показник інфікування Covid-19 може сягнути 3 тис. хворих.

Що чекає бізнес і туризм на піку коронакризи, читайте у матеріалі Факти ICTV.