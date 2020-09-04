Суркисы против Привата: Малюська хочет законодательно “обойти” решение Печерского суда

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил законодательно запретить выполнять решение Печерского райсуда Киева о выплате Приватбанком 10 млрд грн в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов.

— Постановление незаконна, наглое и бессмысленное. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции/кассации долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.

Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение этого решения, — пояснил министр.