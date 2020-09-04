Суркисы против Привата: Малюська хочет законодательно “обойти” решение Печерского суда

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил законодательно запретить выполнять решение Печерского райсуда Киева о выплате Приватбанком 10 млрд грн в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов.
— Постановление незаконна, наглое и бессмысленное. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции/кассации долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.
Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение этого решения, — пояснил министр.
Малюська попросил нардепов поддержать проект закона в кратчайшие сроки.
— Отобрать 10 млрд в Привата — это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета, — отметил Малюська.
Решение Печерского суда
2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов против Приватбанка.
Речь идет об иске компаний семьи Суркисов об обязательствах Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка.
Теперь банк должен вернуть Суркисам $350 млн — а это почти 10 млрд грн.
Иск рассматривал судья Сергей Вовк.
Закон о банках
13 мая Верховная Рада приняла закон о банках. За проголосовало 270 народных депутатов.
Закон запрещает возвращение национализированных банков, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о неплатежеспособности.
Источник: Denis Malyuska