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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Суркисы против Привата: Малюська хочет законодательно “обойти” решение Печерского суда

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил законодательно запретить выполнять решение Печерского райсуда Киева о выплате Приватбанком 10 млрд грн в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов.

— Постановление незаконна, наглое и бессмысленное. Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции/кассации долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.

Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение этого решения, — пояснил министр.

Малюська попросил нардепов поддержать проект закона в кратчайшие сроки.

— Отобрать 10 млрд в Привата — это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета, — отметил Малюська.

Решение Печерского суда

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов против Приватбанка.

Речь идет об иске компаний семьи Суркисов об обязательствах Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка.

Теперь банк должен вернуть Суркисам $350 млн — а это почти 10 млрд грн.

Иск рассматривал судья Сергей Вовк.

Закон о банках

13 мая Верховная Рада приняла закон о банках. За проголосовало 270 народных депутатов.

Закон запрещает возвращение национализированных банков, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о неплатежеспособности.

Источник: Denis Malyuska

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