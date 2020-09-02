Суд удовлетворил иск Суркисов против Приватбанка

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов против Приватбанка.

Речь идет об иске компаний семьи Суркисов об обязательствах Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка.

Теперь банк должен вернуть Суркисам $350 млн — а это почти 10 млрд грн.

Иск рассматривал судья Сергей Вовк.

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Юридический советник банка Андрей Пожидаев заявил, что Приват не собирается выплачивать $350 млн оффшорным компаниям, но они могут взыскать эту сумму, обратившись к Государственной исполнительной службе.

— С точки зрения закона в удовлетворении заявления должно было быть отказано, на это мы ожидаем от справедливого и разумного, взвешенного суда. Очень странные требования истцов, я бы сказал, за пределами здравого смысла, лишены всякого процедурного обоснования, поэтому сам рассмотрение немного напоминает произведения Кафки, — сказал он.

13 мая Верховная Рада приняла закон о банках. За проголосовало 270 народных депутатов.

Закон запрещает возвращение национализированных банков, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о неплатежеспособности.

Источник: Интерфакс-Украина