Суркіси проти Привату: Малюська хоче законодавчо “обійти” рішення Печерського суду

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував законодавчо заборонити виконувати рішення Печерського райсуду Києва про виплату Приватбанком 10 млрд грн на користь офшорних компаній братів Суркісів.
– Ухвала незаконна, нахабна і безглузда. Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції/касації довго, і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.
Тому ми підготували законопроект, який дає можливість не здійснювати примусове виконання цього рішення, — пояснив міністр.
Малюська попросив нардепів підтримати проект закону в найкоротші терміни.
– Відібрати 10 млрд в Привату — це відібрати їх у медиків, педагогів і пенсіонерів, які фінансуються з бюджету, — наголосив Малюська.
Рішення Печерського суду
2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів проти Приватбанку.
Йдеться про позов компаній сім’ї Суркісів про зобов’язання Приватбанку обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012—2014 роках на рахунках кіпрської філії банку.
Тепер банк повинен повернути Суркісам $350 млн — а це майже 10 млрд грн.
Позов розглядав суддя Сергій Вовк.
Закон про банки
13 травня Верховна Рада ухвалила закон про банки. За проголосувало 270 народних депутатів.
Закон забороняє повернення націоналізованих банків, повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Нацбанку про неплатоспроможність.
Джерело: Denis Malyuska