Суркіси проти Привату: Малюська хоче законодавчо “обійти” рішення Печерського суду

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував законодавчо заборонити виконувати рішення Печерського райсуду Києва про виплату Приватбанком 10 млрд грн на користь офшорних компаній братів Суркісів.

– Ухвала незаконна, нахабна і безглузда. Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції/касації довго, і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроект, який дає можливість не здійснювати примусове виконання цього рішення, — пояснив міністр.