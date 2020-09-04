В Одесской области из танкера Делфи снова произошел разлив нефтепродуктов.

Глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщил, что 3 сентября специалистами инспекции были обнаружены пятна и серая пленка серебристого цвета площадью 70 кв. м. при осмотре акватории возле затонувшего судна.

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Работники Государственной экологической инспекции взяли пробы воды с места загрязнения. Проведенные исследования показали, что в воде есть превышение нормируемых значений допустимых концентраций почти в шесть раз, показатель составил 0,29 мг/дм³.

Представители Одесского филиала Администрации морских портов Украины устранили загрязнение с помощью сорбента.

По словам Андрея Малеваного, утечка произошла из-за поднятия судна. Также отмечается, что Госэкоинспекция рассчитает нанесенный ущерб окружающей среде только после того, как танкер Делфи уберут из акватории Черного моря.

Танкер Делфи

В июле этого года начали работы по подъему затонувшего танкера Делфи. Через несколько дней у берегов пляжа Дельфин с затонувшего танкера в очередной раз произошел разлив нефтепродуктов. Тогда было обнаружено пятно площадью 180 квадратных метров.

Проблему устраняли водолазы с помощью того же сорбента.

Танкер Делфи потерпел крушение в ноябре 2019 года. Из-за сильного шторма и удары волн с судна выпали бочки, что и повлекло разлив нефтепродуктов в море.

Судовладелец обещал убрать Делфи с пляжа Дельфин до 31 марта. Но из-за внедрения карантина в Украине судно так и не убрали.

Источник: Андрей Малеваный