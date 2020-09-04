В Одеській області з танкера Делфі знову стався розлив нафтопродуктів.

Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив, що 3 вересня фахівцями інспекції були виявлені плями та сіра плівка сріблястого кольору площею 70 кв. м. під час огляду акваторії біля затонулого судна.

Читайте: Перевищення норми вп’ятеро: море біля танкера Delfi забруднене нафтопродуктами

Працівники державної екологічної інспекції взяли проби води з місця забруднення. Проведені дослідження показали, що у воді є перевищення нормованих значень допустимих концентрацій майже у шість разів, показник склав 0,29 мг/дм³.

Представники Одеської філії Адміністрації морських портів України усунули забруднення за допомогою сорбенту.

За словами Андрія Мальованого витік стався через підняття судна. Також зазначається, що Держекоінспекція розрахує завдані збитки довкіллю лише після того, як танкер Делфі приберуть з акваторії Чорного моря.

Танкер Делфі

У липні цього року розпочали роботи щодо підйому затонулого танкера Делфі. Через декілька днів біля берегів пляжу Дельфін із затонулого танкера у черговий раз стався розлив нафтопродуктів. Тоді було виявлено пляму площею 180 квадратних метрів.

Тоді проблему усували водолази за допомогою того самого сорбенту.

Танкер Делфі зазнав аварії у листопаді 2019 року. Через сильний шторм і удари хвиль з судна випали бочки, що і спричинило розлив нафтопродуктів у море.

Судновласник обіцяв прибрати Делфі з пляжу Дельфін до 31 березня. Але через впровадження карантину в Україні судно так і не прибрали.

Джерело: Андрій Мальований