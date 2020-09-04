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Факти / Україна / Суспільство

Зустріч глав МЗС нормандського формату планується у вересні – Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату запланована на вересень, після зустрічі радників лідерів країн.

Нині зустріч радників запланована, ведеться активна підготовка до неї, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Як тільки радники зустрінуться, ми побачимо, як пройде ця зустріч, чи будуть результати досягнуті, і я думаю, що якщо не відбудеться на цій зустрічі нічого форс-мажорного, будуть створені умови і для зустрічі міністрів закордонних справ, – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу.

Читайте: Запланована зустріч міністрів нормандського формату – Кулеба

Глави МЗС Франції, Німеччини як і раніше налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. Глава МЗС РФ Сергій Лавров також не проти.

Зустріч радників 

Через відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна зустріч радників лідерів держав нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, перенеслась на іншу дату.

Остання зустріч лідерів відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.

Джерело: МЗС

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