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Факты / Украина

Подорвались на мине: на Донбассе погибли двое военных

Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в серой зоне, двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Трагедия произошла на минном поле противника.

Бойцы еще 5 сентября были отрезаны пламенем от остального личного состава в районе Верхнеторецкого. Их считали пропавшими без вести.

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В то же время в штабе ООС сообщают, что 6 сентября на 42-й день действия режима прекращения огня боевики впервые осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Враги открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив три очереди ВОГ-17 в районе Красногоровки. В результате обстрела ранен один военнослужащий.

Срочное заседание ТКГ

Сегодня состоится срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина.

7 сентября он сказал, что так называемая милиция откроет огонь по украинским укреплением в районе Шум, под Горловкой.

Пушилин также пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ на линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання СхідООС 

Фото: Dreamstime

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