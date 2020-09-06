Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в сірій зоні, двоє військовослужбовців ЗСУ підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Трагедія сталася на мінному полі противника.

Бійці ще 5 вересня були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Їх вважали зниклими безвісти.

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Водночас у штабі ООС повідомляють, що 6 вересня на 42-й день дії режиму припинення вогню бойовики вперше здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Вороги відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, випустивши три черги ВОГ-17 у районі Красногорівки. Внаслідок обстрілу поранено одного військовослужбовця.

Термінове засідання ТКГ

Сьогодні має відбутися термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна.

7 вересня він сказав, що так звана міліція відкриє вогонь по українським укріпленням в районі Шум, що під Горлівкою.

Пушилін також пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ на лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід, ООС