Бизнес инициирует создание Антирейдерского совета

Бизнес инициирует создание Антирейдерского межведомственного совета при президенте Украины, чтобы защититься от криминального давления и коррупционных посягательств и увлечений. Одна из инициаторов – бизнесвумен и меценатка Людмила Русалина, которая четвертый год страдает от угроз, шантажа, физического насилия, заказных уголовных дел и угроз убийством.
Ее бизнес-партнер Петренко шантажирует и запугивает директоров компании, шесть раз пытался провести незаконное собрание учредителей, натравливал титушок на журналистов. И это лишь один из случаев, который после обнародования и поддержки государственных структур, создававшихся для защиты интересов бизнеса, удалось остановить. Заказное уголовное производство против Русалиной закрыли.
Но не всегда правоохранительные органы действуют в интересах предпринимателей. По данным бизнес-омбудсмена Украины, только за второй квартал 2020 года около 12% обращений касаются бездействия системы, которая часто “крышует” преступления, связанные с рейдерством.
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— Мы за проактивные действия в антирейдерских инициативах, мы за те решения, которые помогают бизнесу. Мы готовы делиться опытом и участвовать, – сообщила представитель совета бизнес-омбудсмена, Марина Павленчик.
Такого же мнения и Николай Стефанчук, народный депутат, автор антирейдерского законопроекта. По его словам, уже разработан четкий механизм работы Антирейдерского совета, чтобы качественно дополнить вертикаль подобных государственных структур.
— Мы хотим поблагодарить за поддержку этой инициативы. Мы получили письмо от Администрации президента с положительным заключением, – отметила бизнесвумен и меценатка Людмила Русалина.
Участники круглого стола, который организовал медиацентр СтопКор, возлагают надежды не только на профильные структуры Офиса президента Украины, ведь сейчас в Верховной Раде активно работают над усовершенствованием антирейдерского законодательства. Основная цель – остановить нелегальных регистраторов, преступников и рейдеров, которые злоупотребляют пробелами в законах и часто остаются безнаказанными.
К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме МСП. Перезагрузка 2020 рассказал о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине.
Источник: Obozrevatel