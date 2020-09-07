Бизнес инициирует создание Антирейдерского совета

Бизнес инициирует создание Антирейдерского межведомственного совета при президенте Украины, чтобы защититься от криминального давления и коррупционных посягательств и увлечений. Одна из инициаторов – бизнесвумен и меценатка Людмила Русалина, которая четвертый год страдает от угроз, шантажа, физического насилия, заказных уголовных дел и угроз убийством.

Ее бизнес-партнер Петренко шантажирует и запугивает директоров компании, шесть раз пытался провести незаконное собрание учредителей, натравливал титушок на журналистов. И это лишь один из случаев, который после обнародования и поддержки государственных структур, создававшихся для защиты интересов бизнеса, удалось остановить. Заказное уголовное производство против Русалиной закрыли.

Но не всегда правоохранительные органы действуют в интересах предпринимателей. По данным бизнес-омбудсмена Украины, только за второй квартал 2020 года около 12% обращений касаются бездействия системы, которая часто “крышует” преступления, связанные с рейдерством.

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— Мы за проактивные действия в антирейдерских инициативах, мы за те решения, которые помогают бизнесу. Мы готовы делиться опытом и участвовать, – сообщила представитель совета бизнес-омбудсмена, Марина Павленчик.

— Мы хотим поблагодарить за поддержку этой инициативы. Мы получили письмо от Администрации президента с положительным заключением, – отметила бизнесвумен и меценатка Людмила Русалина.

Такого же мнения и, народный депутат, автор антирейдерского законопроекта. По его словам, уже разработан четкий механизм работы Антирейдерского совета, чтобы качественно дополнить вертикаль подобных государственных структур.

Участники круглого стола, который организовал медиацентр СтопКор, возлагают надежды не только на профильные структуры Офиса президента Украины, ведь сейчас в Верховной Раде активно работают над усовершенствованием антирейдерского законодательства. Основная цель – остановить нелегальных регистраторов, преступников и рейдеров, которые злоупотребляют пробелами в законах и часто остаются безнаказанными.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме МСП. Перезагрузка 2020 рассказал о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине.

Источник: Obozrevatel