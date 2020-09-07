Бізнес ініціює створення Антирейдерської ради

Бізнес ініціює створення Антирейдерської міжвідомчої ради за президента України, аби захиститись від кримінального тиску та корупційних посягань та захоплень. Одна з ініціаторок – бізнесвумен і меценатка Людмила Русаліна, яка четвертий рік потерпає від погроз, шантажу, фізичного насилля, замовних кримінальних справ і погроз вбивством.

Її бізнес-партнер Петренко шантажує і залякує директорів компанії, шість разів намагався провести незаконне зібрання засновників, натравлював тітушок на журналістів. І це лише один з випадків, який після оприлюднення та підтримки державних структур, що створювались для захисту інтересів бізнесу, вдалося зупинити. Замовне кримінальне провадження проти Русаліної закрили.

Але не завжди правоохоронні органи діють в інтересах підприємців. За даними бізнес-омбудсмену України, лише за другий квартал 2020 року близько 12% звернень стосуються бездіяльності системи, яка часто “кришує” злочини, пов’язані з рейдерством.

– Ми за проактивні дії в антирейдерських ініціативах, ми за рішення, які допомагають бізнесу. Ми готові ділитися досвідом і брати участь, – повідомила представник Ради бізнес-омбудсмена, Марина Павленчик.

Такої ж думки і Микола Стефанчук, народний депутат, автор антирейдерського законопроекту. За його словами, вже розроблено чіткий механізм роботи Антирейдерської ради, щоб якісно доповнити вертикаль подібних державних структур.

– Ми хочемо подякувати за підтрику ініціативи. Ми отримали лист від Адміністрації президента з позитивним висновком, – зазначила бізнесвумен і меценатка Людмила Русаліна.

Учасники круглого столу, який організував медіацентр СтопКор, сподіваються не лише на профільні структури Офісу президента України, адже зараз у Верховній Раді активно працюють над удосконаленням антирейдерського законодавства. Основна мета – зупинити нелегальних реєстраторів, злочинців та рейдерів, які зловживають прогалинами в законах і часто залишаються непокараними.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі МСП. Перезавантаження 2020 розповів про плани уряду щодо підтримки бізнесу та розвитку підприємництва в Україні.

Джерело: Obozrevatel