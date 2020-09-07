PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Дата зустрічі лідерів нормандської четвірки може з’явитися після зустрічі радників – Зеленський

Дата зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії може бути визначена після зустрічі радників глав держав країн нормандської четвірки.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Глава держави ознайомив литовського колегу з ситуацією на Донбасі та висловив глибоку стурбованість діями ворога, який грубо порушує “перемир’я”.

Читайте: Поранений внаслідок підриву в зоні ООС військовий помер у госпіталі

Нормандський формат – які перспективи

Сторони нормандського формату ведуть підготовку до зустрічі радників президентів України, Німеччини, Франції та Росії у вересні.

Ця зустріч уже запланована, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 вересня.

Після неї може відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату в цьому ж місяці, сподівається Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що російський колега Сергій Лавров не проти сісти за стіл переговорів.

Джерело: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка