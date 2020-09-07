Дата зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії може бути визначена після зустрічі радників глав держав країн нормандської четвірки.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Глава держави ознайомив литовського колегу з ситуацією на Донбасі та висловив глибоку стурбованість діями ворога, який грубо порушує “перемир’я”.

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Нормандський формат – які перспективи

Сторони нормандського формату ведуть підготовку до зустрічі радників президентів України, Німеччини, Франції та Росії у вересні.

Ця зустріч уже запланована, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 вересня.

Після неї може відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату в цьому ж місяці, сподівається Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що російський колега Сергій Лавров не проти сісти за стіл переговорів.