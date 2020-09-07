Раненый в результате подрыва в зоне ООС военный умер в госпитале

В больнице скончался украинский военный, 6 сентября подорвался на автомобильной разливной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

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По данным штаба ООС, от начала дня 7 сентября русские гибридные силы из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета нарушили режим тишины вблизи Каменки в Донецкой области.

— Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, — говорится в сообщении штаба.

Первая смерть во время перемирия

6 сентября в результате обстрелов погиб украинский военный Тарас Кубийович. Он стал первым погибшим во время боевых действий в Донбассе с начала перемирия 27 июля.

Кубийович погиб от выстрела снайпера вблизи Причепиловка Луганской области. Он уроженец села Ольховке Городенковского района Ивано-Франковской области.

В этот день боевики дважды стреляли по позициям сил ООС.